Наибольшее количество электромобилей зарегистрировано в Киеве.

Количество зарегистрированных в Украине электрокаров за ноябрь увеличилось на 2,6% по сравнению с показателем за октябрь 2021 года.

Читайте такжеНа пунктах пропуска возле Крыма построят автостанции и пустят электрокарыОб этом сообщила советник заместителя министра по вопросам развития электротранспорта в Министерстве инфраструктуры Марина Китина в своем авторском материале.

"По состоянию на 1 декабря 2021 года в стране насчитывалось 32 662 "электрички" – по сравнению с предыдущим месяцем прирост составил 845 единиц или на 2,6%. Это очень хороший темп, который сохраняется практически в течение всего 2021 года – например, на 1 августа в Украине было 29,4 тысяч электромобилей", - сообщает она.

По словам экспертки, прирос электрокаров за четыре месяца составляет 3,2 тыс.

Согласно ежемесячному рейтингу Марины Китиной, наибольшее количество электромобилей (7176 машин) в ноябре было зарегистрировано в Киеве, а во всей Киевской области их число достигло 10906 единиц или 33,3% от общей численности в стране. Второе место заняла Одесская область, где зарегистрировали 4733 электромобиля, что составляет 14,5% от общего количества в стране.

Как сообщал УНИАН, в сентябре в Украине были зарегистрированы 145 новых и 748 автомобилей, бывших в эксплуатации, на аккумуляторных источниках питания (BEV). Таким образом, был установлен рекорд по количеству новых электромобилей, которые были зарегистрированы в течение одного месяца.

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Автор: Герасименко Валентина