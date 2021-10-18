Мужчина выгнал пьяную жену из квартиры и "взял в заложники" своих же детей.

В Днепре мужчина бил своих детей, а когда полиция пыталась его остановить, он натравил на копов собак. Горе-отец закрылся вместе со своими наследниками в квартире и начал их жестоко "воспитывать", а пьяную жену он выгнал за двери.

Об этом сообщает "Репортер Днепр".

Инцидент произошел на этих выходных. В полицию Днепра обратилась женщина, которая проживает в одном из домов на улице Усенко. Она сообщила, что к ней пришла соседка и рассказала о своем агрессивном муже.

Мужчина избивал своих детей возрастом от 1 до 10 лет. Свою жену, которая и обратилась за помощью к соседке, он выгнал из квартиры и заперся на замок. Полиция прибыла на место инцидента и обнаружила, что женщина, которая пожаловалась на агрессивного мужа, была пьяной.

"Потерпевшая сообщила, что проживает в квартире вместе с бывшим мужем 1981 года рождения, который сильно избил их 8-летнего сына. На данный момент он закрылся в квартире вместе с детьми и агрессивно себя ведет", - рассказал источник изданию.

Читайте такжеПереговоры вели более 3 часов: в Одесской области мужчина поджег дом и взорвал себя гранатой (видео)Правоохранители пытались вести переговоры с горе-отцом. Однако он отказывался общаться с полицией и угрожал им, что натравит на них своих собак. В итоге мужчина все-таки впустил копов в квартиру, но когда те вошли в жилище, он дал питбулям команду "взять".

Собаки бросились на полицейских, однако им удалось увернуться от укусов животных. Сам же мужчина снова заперся в квартире. Детей все-таки удалось спасти, у одного из мальчиков врачи зафиксировали синяк под глазом. Горе-отца задержали, а его собак забрал зооконтроль.

По данным ТСН, правоохранители открыли по факту инцидента два уголовных производства. Пресс-секретарь полиции Днепропетровской области отметила, что семья, где горе-отец избивал своих детей, стоит на учете у соцслужб.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Харькове собаки насмерть загрызли 81-летнюю пенсионерку, а в Николаеве мужчина напал с ножом на сотрудника полиции охраны.

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Автор: Полина Кузенко