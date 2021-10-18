Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку.

В Николаеве мужчина напал с ножом на сотрудника управления полиции охраны, тяжело ранив его.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Событие произошло 16 октября около 22:15 в районе пересечения проспекта Центрального и улицы Фрунзе. Между потерпевшим, который шел с товарищем, и двумя прохожими мужчинами возник словесный конфликт, переросший в драку. В ходе драки 32-летний сотрудник управления полиции охраны, который находился вне службы, получил ножевые ранения спины и живота, а также ранения из оружия, предварительно, травматического действия.

В тяжелом состоянии пострадавший госпитализирован.

Злоумышленника задержали следователи на следующий день после преступления в порядке статьи 208 УПК РФ. Им оказался 40-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления и хулиганство.Читайте такжеЗверское убийство полицейского в Чернигове: подросткам сообщили о новом подозрении

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Напомним, на Волыни получила продолжение скандальная история с ромами, которые сначала избили ветерана АТО, а потом извинялись на коленях. Мужчины решили отомстить военным, и жестоко их избили. Ромы, избивая ветеранов, называли их "нацистами и фашистами".

Автор: Денис Прядко