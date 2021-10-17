Погибшая и ее дочь держали дома пять собак бойцовской породы.

В Харькове 81-летнюю жительницу Новобаварского района, по предварительной информации, загрызли собаки.

Об этом 16 октября рассказали в отделе коммуникации полиции области.

Около 17:00 на "102" позвонила женщина и сообщила, что нашла тело своей соседки, которую загрызли собаки.

"По адресу выезжали руководство и следственно-оперативная группа отдела полиции № 1 Харьковского УУП №3. Полицейские установили личность погибшей. Это 81-летняя жительница дома. Погибшая и ее дочь держали в домовладении 5 собак бойцовской породы", - сообщили правоохранители.

Сейчас сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай". Полиция расследует обстоятельства смерти.

Ранее в Харьковской области мужчина натравливал свою собаку на прохожих и напал на полицейского. А в США 74-летняя старушка отбила свою собаку у аллигатора.

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Автор: Катерина Комолова