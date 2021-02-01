В Днепре девушка покончила с собой, выпрыгнув с 14 этажа / фото УНИАН
В Днепре девушка выпрыгнула из балкона на 14 этаже и задела случайного прохожего, который в этот момент выходил из подъезда.
Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр сейчас".
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"Девушка выпрыгнула из балкона на 14-м этаже. В этот момент из подъезда выходил мужчина. Падая, она его задела", - говорится в сообщении.
Как сообщается, саму девушку спасти не удалось, а мужчину госпитализировали. Он жив.
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