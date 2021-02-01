Спасти девушку не удалось, а случайного прохожего, который стал участником инцидента, госпитализировали.

В Днепре девушка выпрыгнула из балкона на 14 этаже и задела случайного прохожего, который в этот момент выходил из подъезда.

Об этом сообщает Telegram-канал "Днепр сейчас".

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"Девушка выпрыгнула из балкона на 14-м этаже. В этот момент из подъезда выходил мужчина. Падая, она его задела", - говорится в сообщении.

Как сообщается, саму девушку спасти не удалось, а мужчину госпитализировали. Он жив.

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Автор: Екатерина Лиманская