20-летний молодой человек украл у бабушки 10 тысяч евро и 23 тысяч долларов.

В Черновицкий области внук ограбил собственную бабушку.

Как информирует Отдел коммуникации полиции Черновицкой области, 18 ноября в полицию обратилась 64-летняя жительница села Мамаевцы Черновицкого района, которая сообщила о краже 10 тысяч евро и 23 тысяч долларов.

В результате ряда первоочередных поисково-следственных мероприятий правоохранители получили приметы предполагаемого вора и оперативно установили его местонахождение.

Полицейские выяснили, что 20-летний внук потерпевшей, который проживает в этом доме, воспользовавшись отсутствием бабушки, похитил все деньги.

Правоохранители задержали молодого человека в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и изъяли у него вещественные доказательства.

Решается вопрос относительно сообщения правонарушителю о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области внук до смерти избил прикованную к постели 86-летнюю бабушку.

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Автор: Светлана Макринская