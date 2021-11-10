Женщина скончалась от болевого шока, подозреваемый задержан.

В Одесской области внук до смерти избил прикованную к постели 86-летнюю бабушку.

Как проинформировали в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о смерти жительницы одного из сел Балтской ОТГ в правоохранительные органы сообщила местный фельдшер.

Как выяснилось, на теле пенсионерки, которая уже длительное время не могла передвигаться и, по существу была прикована к постели, много синяков. По заключению эксперта, они являются результатом избиения, а умерла 86-летняя женщина от болевого шока.

Читайте такжеСкрывался в Одессе: в полиции рассказали о водителе, сбившем насмерть 15-летнюю девочку (видео)Следователи осмотрели место происшествия, допросили сына и внука потерпевшей, которые проживают с ней вместе. Изначально мужчины утверждали, что старушка получила травмы в результате падения с кровати. Однако потом, под давлением доказательств, которые правоохранители собрали во время расследования, признались, что ее избил внук.

Оказалось, что 35-летний мужчина набросился на бабушку из-за того, что она ругала его и отца за пьянство.

Фигуранту объявили подозрение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленник помещен в изолятор временного содержания. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Производство открыто по ч. 2 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть") Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале ноября в Киевском районе Одессы мужчина до смерти забил 76-летнюю мать и выбросил тело в подъезд. Подозреваемого задержали, он прятался у родственников.

Автор: Лариса Козовая