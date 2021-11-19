Он повредил товар почти на 2500 гривен.

В Днепре мужчина устроил погром в супермаркете, который не смог ограбить.

Об этом сообщают в Управлении полиции охраны в Днепропетровской области.

17 ноября сработала тревожная сигнализация супермаркета на улице Звездный бульвар.

На месте происшествия полицейские увидели мужчину, которого накануне задержали за попытку кражи из этого супермаркета.

Читайте такжеВ Днепре подростки запустили фейерверк на крыше маршрутки (видео)Мужчина решил отомстить и испортить товар, который попал в поле его зрения. Он не реагировал на требования работников заведения.

Мужчину задержали и доставили в отделение полиции №7 Днепровского районного управления полиции.

Он нанес торговому заведению материальный ущерб почти на 2500 гривен.

Ранее сообщалось, что в Одесской области к 10 годам тюрьмы приговорили вора, который тяжело ранил ножом мужчину и отрезал головы пятерым курицам.

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Автор: Людмила Жерновская