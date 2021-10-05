Тело умершего молодого человека обнаружили вблизи общежития, где он жил.

В Черновцах возле общежития умер 21-летний иностранный студент.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Черновицкой области.

По информации полиции, сегодня вечером поступило сообщение от диспетчера экстренной медицинской помощи о том, что на одной из улиц города обнаружили тело молодого человека без видимых признаков насильственной смерти.

"Личность умершего установили, им оказался иностранный студент 2000 года рождения", – сообщила пресс-секретарь ГУНП в области Каролина Маришева.

Читайте такжеВ Киеве во время страшного пожара в частном доме сгорел заживо мужчина (фото)Она добавила, что правоохранители расследуют обстоятельства трагедии, а причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.

По информации очевидцев, умерший – студент из Индии, который учился на медика в Буковинском государственном медицинском университете. Он умер на улице недалеко от общежития, в котором жил.

Ранее сообщалось, как в Киеве нашли мертвым дворника из Индии, которого уволил и не пустил домой ЖЭК. Сообщалось, что он замерз насмерть.

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Автор: Николай Кобылюк