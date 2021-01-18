Накануне мужчину госпитализировали с аневризмой.

В Киеве насмерть замерз дворник из Индии, которого накануне ЖЭК уволил и не пустил его домой за вещами.

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Тело замерзшего человека нашли на улице Героев Космоса,1. Им оказался дворник, который работал там последние два года, но сам был родом из Индии.

«Жил мужчина в подвале, который превратил в жилое помещение. Несколько дней назад, по сообщениям местных жителей, индуса госпитализировали с аневризмой. Два дня он пролежал без сознания под капельницей, после чего вернулся домой. Но ЖЭК мужчину из-за потери на время работоспособности уволил, подвал закрыл на ключ и не пустил туда дворника», – говорится в сообщении,

Сообщается, что «каким-то образом мужчина оказался в одном кроссовке, штанах и рубашке, с перемотанной головой», а деньги, телефон, вещи – в закрытом подвале. В итоге после морозной ночи дворника нашли мертвым в заброшенном автобусе без окон.

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Автор: Катерина Шварц