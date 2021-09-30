Правоохранители доставили мужчину в отдел полиции, где били его заполненной водой пластиковой бутылкой.

На Харьковщине подполковнику полиции сообщено о подозрении в пытках мужчины ради признания в убийстве.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Досудебным расследованием установлено, что в ноябре 2019 года на территории одного из районов области был убит мужчина. С целью раскрытия преступления на место убийства прибыл начальник одного из отделов полиции Чугуевского районного управления ГУ НП в Харьковской области вместе с другими правоохранителями.

При общении со свидетелями, подполковник полиции узнал, что умерший мужчина дружил с местным жителем.

Читайте такжеЕдва не сгорели заживо: в Херсоне неравнодушный таксист спас мальчика и его мамуОтмечается, что с целью скорейшего раскрытия убийства полицейский решил использовать неразрешенные методы досудебного расследования для получения данных о возможной причастности мужчины к преступлению. Вечером в тот же день подполковник полиции вместе с другими правоохранителями приехали к мужчине.

"Увидев, что мужчина уже спит, полицейский начал бить его деревянной палкой по спине, после чего прижал его голову к подушке, чтобы он не мог дышать. После этого правоохранители надели на мужчину наручники, доставили в отдел полиции, где в течение длительного времени поочередно били его заполненной водой пластиковой бутылкой", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в прокуратуре, сегодня, 30 сентября, подполковнику полиции сообщено о подозрении по факту пыток, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому и отстранении от занимаемой должности. Кроме того, устанавливаются другие соучастники указанного уголовного правонарушения.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области трое патрульных напали и ограбили людей.

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Автор: Светлана Макринская