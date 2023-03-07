Молодой человек скрывался в лесополосе.

В Черкасской области в лесополосе возле Канева полицейские задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в изнасиловании девочки.

Как сообщили в полиции Черкасской области, молодого человека разоблачили с помощью квадрокоптера. По данным правоохранителей, 2 марта парень напал на 12-летнюю девочку, которая шла домой из магазина.

Он затащил ее в кустарник и изнасиловал, а затем сбежал в лесополосу.

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Мать девочки обратилась в полицию, после чего полицейские начали поисковые работы.

"19-летнего злоумышленника нашли в лесополосе, где он прятался от полиции. С поисками помогали военнослужащие, которые подняли в воздух квадрокоптер", - говорится в сообщении.

В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему грозит от 8 до 15 лет заключения.

Преступления с изнасилованиями в Украине

В Киевской области сообщили о подозрении женщине и ее сожителю, которые насиловали, пытали и угрожали убийством трем детям. По данным следствия, мать и ее сожитель длительное время издевались над детьми в возрасте 3, 5 и 11 лет.

А 3 марта Приморский районный суд Одессы приговорил к девяти годам лишения свободы рецидивиста, который несколько раз изнасиловал несовершеннолетнюю.

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