Ребенок получил почти 100% ожогов тела.

В Одессе умер 4-летний мальчик, который вчера получил тяжелые ожоги во время игры с зажигалкой.

Об этом сообщили журналистам в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что 2 августа в 22:25 мальчик в крайне тяжелом состоянии с 98% ожогов тела был переведен из больницы Белгород-Днестровского района в реанимационное отделение городской клинической больницы №10 (город Одесса).

Врачи пытались спасти жизнь ребенка, однако их усилия оказались тщетными. Сегодня, 3 августа, в 10:20, согласно сообщению дежурного врача, мальчик умер.

Как сообщал УНИАН, 2 августа в Одесской области мальчик, 2018 г. р., играл с зажигалкой и случайно поджег сено. Ребенка каретой скорой медицинской помощи был госпитализирован в местную больницу.

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