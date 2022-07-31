Военные издевались над жителями одного из сел Черниговского района

На Черниговщине будут судить двух военнослужащих РФ за жестокое обращение с гражданскими и сексуальное насилие над несовершеннолетней.

Об этом сообщила пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

Согласно информации, ювенальные прокуроры областной прокуратуры завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту жестокого обращения военнослужащих вооруженных сил РФ с мирными жителями во время оккупации одного из сел Черниговского района.

По данным следствия, два военнослужащих РФ в марте 2022 года поселились в доме, где проживала семья – несовершеннолетняя девушка, ее брат и бабушка.

"Командир подразделения неоднократно пытался изнасиловать 16-летнюю девушку, применяя к ней физическое и психологическое насилие. С целью преодоления сопротивления бил ее по голове оружием и душил. Угрожал убить ее родню и отдать потерпевшую для изнасилования другим военнослужащим РФ. Также неоднократно в морозную погоду, обвиняемые удерживали брата девушки во дворе дома в наручниках и без верхней одежды, наносили телесные повреждения", - отмечается в сообщении.

В связи с укрывательством военных РФ от следствия, последние объявлены в розыск и судом предоставлено разрешение на осуществление в отношении их специального досудебного расследования.

Сейчас обвинительный акт в отношении двух военнослужащих РФ по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины направлен в суд для рассмотрения по существу.

В целом, по данным областной прокуратуры, в период с 24.02.2022 к этому времени в результате вооруженной агрессии РФ на территории Черниговской области погибли 478 гражданских лиц, из них мужчины – 334, женщины – 122, несовершеннолетние – 22; получили ранения 693 гражданских.

Установлено, что 43 человека погибли в результате авиаударов; 231 – в результате артобстрелов; 90 – в результате расстрелов из автоматического оружия, в том числе во время эвакуации на автотранспортных средствах. Начато и расследуется 1328 уголовных производств.

Сейчас 31 лицу сообщено о подозрении в совершении военных преступлений, из них 25 военнослужащим вооруженных сил российской федерации. Для рассмотрения в суд передано 4 обвинительных акта.

Как ранее сообщал УНИАН, жена украинского бойца с комбината "Азовсталь" Арсения Федосюка заявила, что родственникам военных, которые вышли с завода, поступают угрозы с номеров операторов РФ. Неизвестные угрожают насилием и смертью.

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