Состояние другого пострадавшего в настоящее время средней тяжести, но стабильное.

Один из пострадавших в результате падения обломков сбитой ракеты в Уманском районе Черкасской области скончался в больнице.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"К сожалению, в больнице умер один из пострадавших из-за ракетной атаки на Уманщину. Врачи делали все возможное. Но спасти его не удалось – полученные травмы оказались несовместимы с жизнью", - отметил он.

По словам главы ОВА, состояние другого пострадавшего сейчас средней тяжести, но стабильное.

Напомним, 8 августа в Уманском районе Черкасской области силы ПВО сбили российскую ракету. В результате падения остатков сбитой ракеты поврежден объект гражданской инфраструктуры, два человека получили ранения.

Как сообщал УНИАН, несмотря на шторм в Черном море продолжают маневрировать около десятка боевых кораблей русского флота. Среди них наготове 4 носители ракет типа "Калибр" и 1 большой десантный корабль.

Вас также могут заинтересовать новости: