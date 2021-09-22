Преступление могли совершить лица, одетые в черную форму с надписью "СБУ".

В Черкассах неизвестные из неустановленного оружия смертельно ранили мужчину. По данным СМИ, убитым был местный предприниматель Михаил Козлов.

Об этом сообщает пресс-служба полиции и подсанкционное издание Страна в Telegram.

"Сегодня в Черкасское районное управление полиции поступило сообщение о стрельбе на улице Байды Вышнкевецкого. Неизвестный мужчина произвел выстрелы из неустановленного автоматического оружия и ранил другого мужчину", – информируют полицейские.

После этого злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле Skoda в неизвестном направлении. Чтобы задержать правонарушителя, на территории города Черкассы и области введен в действие оперативный план "Сирена".

Раненый мужчина был доставлен в Третью городскую больницу, где от полученных травм он скончался.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет. Следствие продолжается.

Страна со ссылкой на собственные источники уточняет, что убитым мужчиной в Черкассах оказался гражданин Козлов Михаил Владимирович 1977 года рождения, лидер ОПГ "Козлова". По некоторым данным – криминальный авторитет.

Преступление могли совершить лица, одетые в черную форму с надписью "СБУ". Предполагаемую легковушку, на которой злоумышленники скрылись с места происшествия, нашли горящей в направлении Канева. В салоне обнаружили охотничье оружие "Сайга".

Свидетель убийства рассказал в комментарии местному изданию Про все, что видел на месте происшествия трех человек в масках и слышал звук автоматной очереди.

"Я был на балконе. Увидел, как во дворе встал человек и выстрелил в воздух. И сразу же я услышал автоматную очередь слева (кофейня, в которой была перестрелка, расположенная слева от его дома). Через секунд несколько увидел, как бегут трое. В балаклавах, форма как в СБУ, только без нашивок. У двоих точно были автоматы, еще у одного - не успел увидеть. И где-то во дворах и исчезли. Это по времени заняло минуты полторы", – рассказал очевидец.

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Автор: Яна Ставская