Журналистов в больницу пока не пускают.

СМИ установили личность пострадавшего водителя первого помощника президента Сергея Шефира, автомобиль которого обстреляли неизвестные сегодня утром.

Как пишут VESTI пострадавшим оказался Иванько Александр Григорьевич 1963 года рождения.

Мужчина живет в Коцюбинском Киевской области.

На повороте к селу в направлении Киева он получил три огнестрельных ранения и был доставлен в больницу в Феофании.

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Покушение на Сергея Шефира: что известно о нападении и как комментируют у Зеленского

В среду утром, 22 сентября, в районе села Лесники Киевской области неизвестные лица открыли огонь по автомобилю первого помощника президента Украины Сергея Шефира.

Сам Шефир не пострадал, однако лично пока не комментировал ситуацию. УНИАН удалось связаться с первым помощником Зеленского, но тот вежливо отказался комментировать ситуацию. "Извините, не до вас", - сказал Шефир.

По факту покушения начато производство с предварительной квалификацией "Покушение на убийство двух и более лиц" (ст. 115 УК).

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Шефир после покушения находится в состоянии шока и предполагает, что преступники могли стрелять именно по нему, а в водителя попали случайно.

Спутать цели злоумышленники могли потому, что, как уточнил Арахамия, Шефир нередко сам водит авто.

Советник главы Офиса Михаил Подоляк, комментируя утреннее нападение, заявил, что для него оно является очевидной попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды.

Ирина Венедиктова подтвердила, что нападение имело целью покушение на убийство. По ее словам, автоматные очереди прошили автомобиль.

Автор: Яна Ставская