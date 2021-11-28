В ОЕОУ обещают обратиться в полицию Киева с заявлением об открытии уголовного производства.

В центре Киева на Майдане Незалежности вандалы попытались разрушить Ханукию.

Как сообщила в своем Telegram-канале Объединённая еврейская община Украины, вандала остановили представители "Муниципальной варты".

"Примечательно, что на фоне звучат аплодисменты и одобрительные выкрики. В конце вандал в своё оправдание говорит: "А вот не надо ставить"", - отметили в ОЕОУ.

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Также отмечается, что рядом с вандалом находился Андрей Рачок, который повалил Ханукию на Подоле в прошлом году. На своей странице в Facebook он отметил, что группа вандалов задержана, а нападавшего зовут Юрий Тебенко. В ОЕОУ добавляют, что сам Рачок до сих пор не понес наказание за свой прошлогодний вандализм.

"Объединённая еврейская община Украины обратится в ГУНП Киева с заявлением об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

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Автор: Иван Бойко