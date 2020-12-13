На этот раз под прицелом вандалов оказалась ханукия Киевской еврейской общины KEDEM.

Ещё одна ханукия осквернена в Киеве. На этот раз под прицелом вандалов оказалась ханукия Киевской еврейской общины KEDEM.

Об этом Объединённой еврейской общине Украины сообщил раввин Пинхас Вышедски.

Разрушена табличка с названием еврейской общины и поздравлением с праздником.

Инцидент произошел между зажиганием свечей 12 и 13 декабря, более точное время устанавливается.

Объединённая еврейская община Украины готовит заявление в правоохранительные органы.

Осквернение ханукии на Контрактовой площади

11 декабря стало известно, что в Киеве повалили ханукию на Контрактовой площади.

Видеозапись процесса осквернения ханукии опубликовал Андрей Рачок на своей странице в FB 10 декабря в 15:05. Спустя несколько часов он опубликовал Извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

Позже полиция отчиталась, что установила личность мужчины, который повалил ханукальный светильник на столичной Контрактовой площади. Мужчине подготовлено подозрение по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: УНИАН