В Николаеве нарисовали свастику у синагоги / фото ОЕОУ

В Николаеве перед Шаббатом возле ворот синагоги обнаружили свастику.

Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).

«Решается вопрос с обращением в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц