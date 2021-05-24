В Николаеве нарисовали свастику у синагоги / фото ОЕОУ
В Николаеве перед Шаббатом возле ворот синагоги обнаружили свастику.
Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины (ОЕОУ).
«Решается вопрос с обращением в правоохранительные органы», – говорится в сообщении.
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