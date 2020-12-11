В Киеве повалили Ханукию на Контрактовой площади. Житель Киева Андрей Рачок сообщил, что таким способом показывает пример "каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом", повалил ханукию, а затем заявил "Украинцы - мы сила, жидам могила".

Об этом Объединённая еврейская община Украины сообщила в своем телеграм-канале.

Видеозапись процесса Андрей опубликовал на своей странице в FB 10 декабря в 15:05. Спустя несколько часов он опубликовал Извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

Сегодня, в районе 11:30 Андрей Рачок предпринял ещё одну попытку перевернуть ханукию, однако, на этот раз она оказалась приварена к плитке.

"Объединённая еврейская община Украины квалифицирует действия и высказывания Андрея Рачка как антисемитизм и призывает правоохранительные органы к объективному расследованию. Мы дополнительно обратимся в правоохранительные органы с заявлением об открытии уголовного дела по статье 161 УК Украины", - говорится в сообщении.

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Автор: УНИАН