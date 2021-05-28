В селе Новый Пиков Винницкой области осквернили место массового захоронения евреев вблизи мемориала жертвам Холокоста.
Читайте такжеВо Львове развесили ксенофобские листовки (фото)Об этом сообщает ОЕОУ со ссылкой на слова руководителя еврейской общины Винницы Игоря Барго.
По его словам, полиция открыла уголовное дело. Детали происшествия уточняются.
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