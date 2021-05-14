В результате аварии по улице хлынула жидкость песочного цвета.

В пятницу, 14 мая, в центре Киева, на улице Пушкинской прорвало трубу.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

"Здесь "Водоканал" фильтр-кофе наливает в центре. Желающие - присоединяйтесь. Киев, Пушкинская", - говорится в подписи к видео.

В результате аварии по улице хлынула жидкость песочного цвета.

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Автор: Денис Прядко