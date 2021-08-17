На территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить запрещено.

На Закарпатье активисты не пустили на гору Петрос иностранных туристов, которые пытались туда подняться на квадроциклах.

Видео инцидента в горах опубликовал Алексеев Алексей в соцсети Facebook.

Туристов заставили развернуться, ведь на территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить запрещено.

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Автор: Денис Прядко