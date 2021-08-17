Иностранные туристы развернулись и поехали прочь / скриншот из видео
На Закарпатье активисты не пустили на гору Петрос иностранных туристов, которые пытались туда подняться на квадроциклах.
Видео инцидента в горах опубликовал Алексеев Алексей в соцсети Facebook.
Туристов заставили развернуться, ведь на территории Карпатского биосферного заповедника на квадроциклах ездить запрещено.
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