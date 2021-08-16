Турбазы и пансионаты почти пустые - отдыхающие отменяют бронирование из-за грязи и отсутствия инфраструктуры.

Курортная Кирилловка вновь страдает от последствий дождей и нашествия медуз. Из-за этого туристы отказываются ехать на отдых и отменяют свое бронирование на номера в пансионатах и турбазах на Федотовой косе. Грязь, лужи и отсутствие инфраструктуры - такая Кирилловка не нравится людям.

Об этом на своем YouTube-канале рассказал местный обозреватель курортной жизни в Кирилловке.

Так, по состоянию на август Кирилловка бьет антирекорды по количеству отдыхающих. Почти все турбазы зазывают туристов, ведь свободных мест слишком много. Автор видео отметил, что в конце лета обычно большое количество отдыхающих, но в этом году людей почти нет.

Туристы не хотят ехать в Кирилловку из-за нескольких проблем. Многие уже привыкли к нашествию медуз, однако последствия дождей портят отдых еще больше. Лужи, похожие на глубокие озера, грязные улицы и отсутствие инфраструктуры - все это не нравится людям.

Читайте такжеМолдова изменила правила въезда: что нужно знать путешественникамПо словам автора видеоролика, туристы отменяют бронирование на номера. Некоторые люди, которые планировали отдыхать в Кирилловке 10 дней, едут домой уже через двое суток.

Ранее УНИАН уже сообщал, что украинские туристы после отдыха на Азовском море жалуются на интоксикацию.

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Автор: Полина Кузенко