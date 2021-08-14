Чтобы добраться до потерпевшего, спасателям пришлось продираться сквозь заросли.

В Одесской области получил травмы мужчина, упавший в ров со стены Аккерманской (Белгород-Днестровской) крепости.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, ЧП случилось в пятницу, 13 августа.

Информация о происшествии поступила в службу спасения примерно в 19.20.

"Поступило сообщение о том, что в городе Белгород-Днестровский мужчина упал с внешней стены крепости в ров, и нуждался в помощи. Спасатели на спецтранспорте спустились к расположенному здесь лиману, пытаясь добраться до пострадавшего", - рассказали в главке.

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Из-за того, что в данном месте – густые заросли, сотрудники ГСЧС собственноручно расчищали дорогу для того, чтобы пожарный автомобиль быстрее добрался до мужчины. Когда им это удалось, пострадавшего уложили на носилки, зафиксирован тело, оказали домедицинскую помощь и переместили в свой автомобиль, который выехал из рва. Затем пострадавшего передали работникам скорой помощи.

Аккерманская крепость - справка УНИАН

Аккерманская (Белгород-Днестровская) крепость является историко-архитектурным памятником. Это один из самых популярных туристических объектов юга Украины. Точная дата начала строительства Аккерманской крепости неизвестна. Большинство историков учредителями крепости считают генуэзцев, которые пришли в Причерноморье в 13 веке.

По другим данным, она возведена в 15 веке, строилась 200 лет. Это - одно из самых больших и мощных сооружений тех времен на территории современной Украины. Строение из камня известняка общей площадью чуть больше 9 га стоит на высоком скалистом берегу Днестровского лимана. С трех сторон окружено рвом, который в древние времена заполнялся водой, ширина его порядка 14, а изначальная глубина – 22 метра. Протяженность оборонительных стен - около 2,5 км, высота стен и башен от 5 до 15 метров, толщина от 1,5 до 5 метров.

Автор: Лариса Козовая