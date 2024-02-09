Есть и другие жертвы рэкетиров.

В Запорожье задержаны рэкетиры, которые "выбивали" деньги из жены погибшего бойца Вооруженных сил Украины и угрожали убить их ребенка.

Как сообщает Служба безопасности Украины, эта преступная группировка терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Запорожья. Среди пострадавших были родственники погибших украинских воинов.

"Задокументирован факт "выбивания" 10 тыс. американских долларов от жены одного из павших защитников Украины", - сказано в сообщении.

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В СБУ отмечают, что рэкетиры узнали, что женщина получила от государства денежную помощь и требовали от нее средства, которые якобы задолжал ее покойный муж.

"Чтобы запугать женщину, рэкетиры постоянно преследовали ее и оказывали психологическое давление. В случае отказа оплатить "долг" - угрожали сначала покалечить потерпевшую, а затем убить вместе с ее несовершеннолетним ребенком", - сообщает спецслужба.

Сотрудники СБУ задержали трех злоумышленников во время передачи им половины суммы от жены погибшего.

В сообщении сказано, что уголовники проживали в областном центре и ранее уже отбывали наказание за тяжкие преступления, в том числе за разбой.

Следствием установлено, что фигуранты облагали "данью" местных жителей, создавая искусственные конфликтные ситуации или под видом "возврата долгов". Также сказано, что участники банды пытались распространить свое влияние на территории города и в других районах области.

В СБУ отмечают, что задержанным сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения), они под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к преступной группировке. Его участникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Преступления в отношении родных погибших воинов

Как сообщал УНИАН, в сентябре 2023 года Служба безопасности задержала в Черкассах злоумышленника, который требовал с семей погибших украинских военнослужащих долю от денежной помощи, которую они получали от государства. Речь шла об единовременной выплате в размере 15 млн грн после гибели защитника на войне.

В случае отказа - рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми. Он в частности требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного Вооруженных сил Украины, погибшего весной 2022 года под Северодонецком.

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