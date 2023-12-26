Она терроризировала и пыталась держать в страхе жителей Волыни.

Служба безопасности Украины вместе с представителями Нацполиции задержала на Волыни преступную банду, которая выбивала несуществующий долг из раненого воина-гранатометчика ВСУ.

Речь идет о бойце, который вернулся с передовой для лечения и реабилитации - на него насели мошенники и стали требовать сумму в более 120 тысяч гривен, уточнил пресс-центр СБУ.

На Волыни злоумышленники занимались тем, что создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".

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Услышав отказ платить "дань", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате он получил черепно-мозговую травму и ушиб шейного отдела позвоночника. В случае дальнейшего сопротивления рэкетирам, они угрожали потерпевшему физической расправой.

СБУ задержала трех участников преступной группировки во время получения ими части денег от мужчины.

По данным следствия, организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.

"К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", которые ранее уже имели тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательство. Полученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу". Сейчас всем четырем фигурантам сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения)", - говорится в сообщении.

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

СБУ заблокировала схему обогащения на боеприпасах ВСУ

Ранее СБУ ликвидировала коррупционную схему приобретения боеприпасов для ВСУ на почти 1,5 млрд грн. В результате комплексных мероприятий в Киеве задержан руководитель одного из главных управлений Минобороны, причастный к сделке.

По данным следствия, чиновник Минобороны в декабре прошлого года подписал соглашение с компанией-спецэкспортером на приобретение оптовой партии артиллерийских снарядов для украинских защитников. Но тогда бюджетные средства не были переведены на счета спецэкспортера.

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