В случае отказа "делиться", рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе и в отношении их детей.

Служба безопасности задержала в Черкассах злоумышленника, который требовал у семей погибших украинских военнослужащих долю от денежной помощи, которую они получали от государства.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, в частности речь идет об единовременной выплате в размере 15 млн грн после гибели защитника на войне.

"В случае отказа - рэкетир угрожал потерпевшим насилием и физической расправой, в том числе над их детьми", - сообщили в Службе.

Так, СБУ задокументировала, что фигурант таким образом требовал почти 800 тыс. грн от матери и сестры военного Вооруженных сил Украины, погибшего весной 2022 года под Северодонецком.

"Чтобы "выбить" сумму, злоумышленник регулярно терроризировал семью погибшего воина и угрожал женщинам убийством", - говорится в сообщении.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники службы задержали рэкетира "на горячем" во время передачи ему части "дани" в размере 200 тыс. грн.

По данным следствия, задержанным является местный житель, который использовал собственные связи среди жителей региона, чтобы получить информацию о родственниках погибших украинских защитников.

"Узнав о получении пострадавшими семьями государственной помощи, фигурант звонил им с анонимных номеров и требовал "свой процент", - отметили в СБУ.

Также отмечается, что во время обысков по месту жительства мужчины обнаружили мобильные телефоны, которые он использовал в преступной деятельности. Также у него изъяли две боевые гранаты.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство, нанесшее имущественный ущерб в особо крупных размерах, совершенное в условиях военного положения) и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и точного количества потерпевших. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, недавно "на горячем" задержали руководителя благотворительной организации, который провозил через границу автомобили под предлогом, что якобы собирается передать их ВСУ.

Как отметили в Министерстве внутренних дел Украины, руководитель благотворительной организации, имея льготы на ввоз товара из-за рубежа, решил воспользоваться ими для собственного обогащения. А чтобы реализовать свой корыстный план, он привлек жену и жителя Белой Церкви.

Всего по результатам обысков было изъято 28 автомобилей: легковых и грузовых, большинство из которых - на иностранной регистрации, документацию, черновые записи. Преступники заработали на авто "для ВСУ" более 600 тыс. грн.

Вас также могут заинтересовать новости: