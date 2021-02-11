Сразу после введения в действие полицейской спецоперации «Гром», мужчину задержали.

В Виннице задержали 31-летнего местного жителя, который угрожал взорвать взрывчатку в помещении магазина сладостей.

По информации отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, сегодня, 11 февраля, около 11:00 по спецлинии полиции «102» поступило сообщение от работников магазина сладостей на улице Николая Оводова, что возле их заведения находится подозрительный человек с сумкой и намерен подорвать взрывчатку.

Сразу после введения в действие полицейской спецоперации «Гром», мужчину задержали.

На месте происшествия полицейские провели эвакуацию посетителей, работников магазина и лиц, находившихся рядом с заведением, а также ограничили движение для пешеходов вблизи возможно опасного места.

«Задержанным оказался 31-летний житель Винницы. Сейчас он доставлен в территориальное отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия», - говорится в сообщении.

Указывается, что взрывотехники осмотрели вещи задержанного, помещение магазина и прилегающую к нему территорию. Опасных предметов они не обнаружили.

После проведения проверки, будет дана правовая квалификация события.

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Автор: Светлана Макринская