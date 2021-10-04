Водитель трактора, который перевернулся, объяснил, почему скрылся с места ДТП.

В Одесской области задержали водителя трактора, в результате опрокидывания которого 2 октября в селе Петрово погиб 9-летний мальчик, находивший в прицепе.

Задержанный вел нищенский образ жизни и приехал в Петрово в поисках заработка, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Более суток его разыскивал весь личный состав территориального подразделения полиции, а также местные жители и представители общественности.

Задержали мужчину в селе Яськи. В частности, о злоумышленнике полицейским сообщили местные жители, которые узнали его по ориентировке, обнародованной в интернет.

Читайте такжеСтало плохо: в Одессе на пляже утонул 17-летний юношаКак отмечается, злоумышленник признался в причастности к ДТП, а свой побег с места аварии объяснил страхом.

Сейчас мужчина находится в районном управлении полиции, где с ним проводятся неотложные следственные мероприятия.

В рамках досудебного расследования, начатого по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами), правоохранители будут выяснять, как он оказался за рулем чужого трактора и куда ехал с детьми.

Напомним, 2 октября в селе Петрово Одесской области перевернулся трактор с прицепом, в котором было пятеро детей. Один из них – 9-летний мальчик – погиб. Водитель скрылся с места аварии.

По предварительным данным, водитель трактора двигался вдоль склона, не справился с управлением, съехал с обочины, и после этого транспортное средство перевернулось.

Автор: Лариса Козовая