Мужчину выбросило взрывной волной на улицу из окна второго этажа.

В Одессе умер мужчина, в квартире которого сегодня в переулке Хуторской,6/1 взорвался газ.

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Как сообщили журналистам в пресс-службе городского совета, хозяин квартиры, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, умер в больнице.

Его выбросило из окна второго этажа на улицу взрывной волной. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Взрыв в жилом доме в Одессе: что известно

Сегодня, 2 апреля, в переулке Хуторской Суворовского района Одессы из-за взрыва газа в квартире на втором этаже произошло частичное разрушение трехэтажного жилого дома на 24 квартиры,

В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе хозяин жилища. Эвакуировано 15 человек, жильцов 12 квартир отселят.

Полиция открыла уголовное производство.

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Автор: Лариса Козовая