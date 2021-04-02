В Одной из квартир в Одессе взорвался газ / фото od.dsns.gov.ua
В Одессе умер мужчина, в квартире которого сегодня в переулке Хуторской,6/1 взорвался газ.
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Как сообщили журналистам в пресс-службе городского совета, хозяин квартиры, который был госпитализирован в тяжелом состоянии, умер в больнице.
Его выбросило из окна второго этажа на улицу взрывной волной. Травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Взрыв в жилом доме в Одессе: что известно
- Сегодня, 2 апреля, в переулке Хуторской Суворовского района Одессы из-за взрыва газа в квартире на втором этаже произошло частичное разрушение трехэтажного жилого дома на 24 квартиры,
- В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе хозяин жилища. Эвакуировано 15 человек, жильцов 12 квартир отселят.
- Полиция открыла уголовное производство.
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