В реанимации сейчас находятся двое из 12 раненых, которые были госпитализированы.

До 7 возросло число погибших украинцев от удара россиян по терминалу "Новой почты" на Харьковщине.

Как сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, мужчина 25 лет, который был госпитализирован в медицинское учреждение в результате удара оккупантов по терминалу, сегодня утром скончался в больнице.

"Армия РФ, ударив по "Новой почте", унесла жизни уже 7 человек. Еще 12 - проходят лечение, 2 из них - в реанимации", - отметил Синегубов.

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Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22: 15 военные РФ ракетой С-300 попали в терминал"Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. В результате удара здание терминала разрушено, повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Терминал работал 24/7, поэтому в нем находились работники "Новой почты". Сообщалось, что в результате попадания ракеты погибли 6 человек, еще 17 человек получили ранения. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

Замглавы Харьковской ОВА Евгений Иванов заявил, что этот логистический терминал уже второй раз был под ударом россиян - первый был в прошлом году. Иванов подчеркнул, что это полностью гражданский терминал "Новой почты", который не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям или операциям.

Полиция сообщила, что идентифицировала всех погибших в результате удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит России за удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области и каждое проявление ее террора.

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