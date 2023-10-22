Подтвердить личность шестого погибшего удалось благодаря тесту ДНК, образцы взяли у его отца - анализ показал совпадение.

Полиция идентифицировала всех погибших в результате удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области. Об этом сообщил руководитель следственного управления Национальной полиции в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Идентифицировать удалось и шестого погибшего, данные по которому были предварительными. Подтвердить его личность смогли благодаря тесту ДНК, образцы взяли у его отца - анализ показал совпадение", - заявил он.

Также Болвинов проинформировал, что уже семнадцать пострадавших от удара по терминалу.

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"Еще один мужчина добавился в список пострадавших - сотрудник почты получил осколочные ранения, его осмотрели медики, госпитализация не понадобилась. С ним и другими пострадавшими, которые способны говорить, следователи уже пообщались и зафиксировали всю необходимую информацию", - отметил руководитель следственного управления Нацполиции в Харьковской области.

Российский удар по терминалу Новой почты в Харькове

Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22:15 военные РФ ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек.

Ранее сообщалось, что 16 человек получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

Зампредседателя Харьковской ОВА Евгений Иванов заявил, что этот логистический терминал "Новой почты" уже второй раз был под ударом россиян - первый был в прошлом году. Иванов подчеркнул, что это полностью гражданский терминал "Новой почты", который не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям или операциям.

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