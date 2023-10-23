Пропагандистка заявила, что все в грузовиках "хоронили западные БМП".

Российская пропагандистка Ольга Скабеева выдала сумасшедшую "версию" кровавого удара РФ по терминалу Новой почты в Харькове.

Во время одной из пропагандистских программ Скабеева заявила, что оккупанты ударили по терминалу Новой почты, поскольку там якобы скрывали западную технику. Она называет гражданский объект "парком западного оружия".

"На этих кадрах то, что было уничтожено. Взгляните внимательно: в грузовиках спрятаны не письма, спрятаны иностранные БМП. На фурах характерен логотип Новой почты. То есть, сейчас ВСУ вместо зерновых терминалов используют почтовые центры", - заявила опальная пропагандистка, демонстрируя кадры удара по терминалу.

Удар россиян по терминалу Новой почты в Харькове

Как сообщал УНИАН, 21 октября около 22:15 военные РФ ракетой С-300 попали в терминал "Новой почты" в поселке Коротич Харьковского района. Здание терминала разрушено. Произошел пожар. Погибли 6 человек, еще 17 человек получили ранения. Повреждены 7 грузовых автомобилей предприятия и 2 полуприцепа. Удар нанесли с территории Белгородской области РФ.

Спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко заявил, что все пострадавшие являются гражданскими. По его словам, по меньшей мере две ракеты С-300 ударили по зданию.

Замглавы Харьковской ОВА Евгений Иванов заявил, что этот логистический терминал уже второй раз был под ударом россиян - первый был в прошлом году. Иванов подчеркнул, что это полностью гражданский терминал "Новой почты", который не имеет никакого отношения к каким-то военным действиям или операциям.

Полиция идентифицировала всех погибших в результате удара российских оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ответит России за удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области и каждое проявление ее террора.

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