Сейчас известно о по меньшей мере 14 пострадавших, продолжается спасательная операция.

Вечером в субботу, 21 октября 2023 года, российские агрессоры атаковали Харьковщину и ударили в отделение почты. Сейчас известно о по меньшей мере 14 пострадавших и шестерых погибших.

"Харьковщина. Российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! По состоянию на это время известно о 13 пострадавших", – сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram.

Он добавил, что на месте работают все службы, продолжается спасательная операция.

Зеленский подчеркнул, что нужно увеличивать давление на государство-террориста, а также ежедневно отвечать на российский террор нашими результатами на передовой.

"Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем. России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за содеянное", – написал президент.

Обновлено: Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что погибли шесть человек, 14 госпитализировали с ранениями.

"Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия. Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!" – подчеркнул он.

Обстрел Харовщины

Как сообщил УНИАН, вечером в субботу, 21 октября 2023 года, российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram призвал людей находиться в укрытиях, отметив, что оккупанты наносят удары.

В 22:16 начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник (Генерал Марсель) сообщил, что на тот момент ракет в воздухе уже не было.

"Угроза новых ракетных ударов сохраняется, поэтому не покидайте укрытие до отбоя воздушной опасности. Информация о пострадавших и разрушениях устанавливается", – уточнил он.

Впоследствии Мельник добавил, что враг нанес удары по Харьковщине из Белгорода с ЗРК С-300.

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