Во время оккупации Купянска он нес службу на российских блокпостах, где безосновательно останавливал и изымал автомобили у гражданских в пользу захватчиков.

Бывшему правоохранителю из Харьковской области, который вместе с братом навел ракету на поселок Гроза, в результате чего погибли более 50 человек, сообщено о подозрении еще и за переход на сторону врага.

Как сообщает Государственное бюро расследований, он во время оккупации Купянска активно помогал захватчикам. В частности, устроившись в патрульную службу врага, вместе с военными РФ дежурил на блокпостах, выписывал штрафы местным жителям, и даже изымал у них автомобили. Причем изъятый транспорт предатель передавал российским силовикам.

Отмечается, что за свою работу получал по 45 тысяч российских рублей ежемесячно. Во время освобождения Купянска бежал на подконтрольную россиянами территорию.

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В Харьковской областной прокуратуре добавили, что речь идет о 23-летнем бывшем полицейском, младшем из братьев, которые 5 октября 2023 года навели ракету на кафе в поселке Гроза, где проходили поминки по погибшему военному.

Им ранее заочно уже сообщили о подозрении в государственной измене.

Трагедия в Грозе Харьковской области - детали

5 октября прошлого года российские военные нанесли ракетный удар по поселку Гроза Купянского района Харьковской области. Ракета "Искандер-М" попала в местное кафе, где проходил поминальный обед за военным ВСУ. Погибли 59 мирных жителей.

Правоохранители установили лиц, которые навели российскую ракету на кафе. Ими оказались двое родных братьев, бывших жителей этого поселка. Это 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон, которые во время оккупации региона перешли на сторону захватчиков.

Братьям за государственную измену грозит пожизненное лишение свободы.

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