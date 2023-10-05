Итоговое количество погибших - 51 человек.

В селе Гроза Купянского района Харьковской области, где в результате российского удара погибли более полусотни человек, завершен разбор завалов. Окончательное число погибших - 51 человек, из них удалось опознать лишь тридцать пять. Об этом сообщил начальник следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"Всех остальных доставили в морг, для идентификации придется проводить анализ ДНК", - отметил правоохранитель и добавил, что еще шесть человек сейчас в больнице, получают медицинскую помощь.

Болвинов подтвердил предварительно озвученную информацию, что люди пришли на поминки - отдать последнюю дань своему односельчанину.

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"В небольшой продуктовый магазин, который здесь одновременно был и местным кафе, россияне попали очень точно. Здание уничтожили полностью, вместе с людьми. 51 погибший ... среди них восьмилетний мальчик. Предварительно считаем, что использовали Искандер. Криминалисты и взрывотехники изъяли остатки ракеты", – сказал полицейский.

Сейчас следователи и оперативники ищут наводчиков, предоставивших россиянам координаты для удара. Сейчас продолжаются обыски.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что под завалами еще могут быть люди, но примерно в это же время - в 20.20 - Министерство внутренних дел Украины в Telegram сообщило, что аварийно-спасательные работы на месте трагедии завершены.

"Погиб 51 человек, в том числе ребенок 2017 года рождения; 6 человек получили травмы", - сказано в сообщении.

Российский удар по кафе в селе Гроза

Как сообщал УНИАН, 5 октября около 13:24 российские захватчики ударили ракетой по селу Гроза в Купянском районе Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе. По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, там как раз проходили поминки по умершему односельчанину. Всего на территории этого объекта находилось около 60 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал этот удар показательно жестоким российским преступлением и абсолютно сознательным терактом.

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