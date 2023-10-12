Жители села погибли целыми семьями в несколько поколений.

Вследствие вражеского ракетного удара по кафе в селе Гроза Харьковской области погибли 59 человек. Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

По его словам, криминалисты полиции идентифицировали всех погибших.

"59 человек убили россияне прямым попаданием "Искандера" в селе Гроза. Все жертвы - местные жители. Пенсионеры, медики, фермеры, учителя, предприниматели. Все - гражданские. Погибли целыми семьями в несколько поколений", - отметил он.

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Клименко рассказал, что 19 человек идентифицировали с помощью мобильных ДНК-лабораторий.

"Шесть суток криминалисты полиции круглосуточно отбирали образцы у родственников, выводили профили и искали совпадение фрагментов. Одного из погибших – 60-летнего мужчину – криминалисты установили по 20-ти частям тела. Еще двух человек удалось идентифицировать с помощью личных вещей, изъятых из домов погибших, поскольку у них не было родственников прямой линии для сравнения ДНК-профилей", - отметил министр.

Он добавил, что благодаря современным мобильным ДНК-лабораториям процесс идентификации состоялся довольно быстро.

"Без них на процесс идентификации такого количества тел и фрагментов ушло бы около года", - подчеркнул Клименко.

Ракетный удар по селу Гроза в Харьковской области - детали

5 октября российские оккупанты нанесли удар "Искандером" по селу Гроза Харьковской области, попав в кафе, где находились около 60 человек, которые пришли на поминальный обед по погибшему военному.

По состоянию на утро 12 октября сообщалось о 56 погибших в результате удара.

11 октября правоохранители сообщили об установлении личностей двух предателей, которые навели удар на Грозу. Ими оказались бывшие жители села - 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон. Во время оккупации региона они перешли на сторону захватчиков, а после освобождения региона бежали в РФ и продолжили работать на врага. В частности, предатели выспрашивали у местных жителей информацию о запланированном перезахоронении погибшего воина в Грозе.

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