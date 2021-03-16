Злоумышленником оказался сын 83-летней потерпевшей.

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве пенсионерки, обнаруженной сегодня в мешке возле школы на улице Мариинской.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в убийстве подозревается сын 83-летней женщины, который задержан по месту жительства.

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Установлено, что вчера вечером 55-летний мужчина ударил мать топором по голове, надел на нее полиэтиленовый пакет, обмотал скотчем и задушил.

«Убедившись, что старушка не дышит, злоумышленник положил тело в мешок и отволок подальше от дома», - сообщили в главке.

По словам злоумышленника, он убил свою мать во время конфликта, но не говорит, из-за чего именно с ней поссорился.

Сейчас фигурант задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. С ним проводятся неотложные следственные действия. В рамках досудебного расследования будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-психиатрическая, которая определит вменяемость злоумышленника.

Сведения по данному факту полицейские внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Жестокое убийство в Одессе: что произошло

Сегодня в центре Одессы на улице Мариинской у входа в подвал школы №57 обнаружен мешок, в котором было тело убитой пенсионерки.

На теле погибшей обнаружили признаки насильственной смерти.

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Автор: Лариса Козовая