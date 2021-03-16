На теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Сегодня в центре Одессы возле школы обнаружили убитую женщину.

Читайте такжеВ центре Николаева в съемной квартире застрелили женщину: полиция показала фото с места происшествияКак сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, тело обнаружено возле входа в подвальное помещение учебного заведения на улице Мариинской.

Отмечается, что женщина, личность которой пока не установлена, была в мешке. На теле – признаки насильственной смерти.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции.

«Личность погибшей, обстоятельства ее смерти и подозреваемые устанавливаются. Решается вопрос о правовой квалификации случившегося», - говорится в сообщении.

Как сообщили в социальных сетях очевидцы, тело женщины обнаружили возле школы №57. По их информации, убита пожилая женщина.

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Автор: Лариса Козовая