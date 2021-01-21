Одессит убил собственного отца и мужчину, арендовавшего у него жилье, после чего вышел на улицу с частями их тел.

Стали известны новые подробности жуткого убийства двух человек в Одессе, совершенного накануне 30-летним местным жителем Дмитрием П.

Как пишет "Страна" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, злоумышленник в квартире родителей зарезал собственного 53-летнего отца и 33-летнего арендатора комнаты. Отцу мужчина отрезал голову, с которой потом вышел на улицу. Второй жертве он вырезал внутренности, которыми обмотался сам.

Соседи говорят: подозреваемый давно вел себя странно. Мог стоять долгое время на одном месте и бормотать слова. Ранее он работал в одном из отелей города, но был уволен за неадекватное поведение и употребление наркотиков. Несколько месяцев он был безработным.

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СМИ со ссылкой на источники пишет, что убийство было совершено в состоянии наркотического опьянения. Дома у злоумышленника нашли пакетики со следами кристаллов, вероятно от синтетических наркотиков.

"После их употребления последствия бывают самые страшные. Кроме того, парень давно проявлял явные признаки психического расстройства. После задержания вел себя очень неадекватно. Но он понимает, что убил двоих человек, в том числе родного отца. Говорил, что это была жертва, ему – богу. Дескать, он спустился на землю, но не встретил здесь почитания. Люди забыли бога, и он разозлился" - пишет издание со ссылкой на источники в полиции.

Жестокое убийство в Одессе: что произошло

20 января в Одессе задержали подозреваемого в убийстве двух человек. Сообщалось, что мужчина отрезал голову своему отцу, и ходил с ней по улице. Злоумышленник также был обмотан человеческими внутренностями. В квартире многоэтажного жилого дома был обнаружен обезглавленный труп, а также еще одно тело со вспоротым животом.

Подозреваемый работал в пятизвездочном отеле "Дюк", расположенном в переулке Чайковского, откуда был уволен "за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении".

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Автор: УНИАН