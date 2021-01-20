Жертвами злоумышленника стали его отец, которого он обезглавил, и 32-летний мужчина, бывший другом семьи.

В Одессе установлена личность второй жертвы злоумышленника, ходившего по проспекту Небесной Сотни с человеческой головой.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сегодня в полицию поступило сообщение о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.

«30-летнего мужчину задержали. Во время обыска по месту жительства злоумышленника работники правоохранительных органов обнаружили тела двух мужчин с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, пострадавшими оказались отец задержанного и друг семьи», - уточнили в пресс-службе.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будет решен вопрос об избрании задержанному меры пресечения и пр.

В то же время в Telegram-каналах появилось сообщение о личности задержанного и его жертвах.

Отмечается, что подозреваемый работал в пятизвездочном отеле «Дюк», расположенном в переулке Чайковского, откуда был уволен «за психи на работе и пребывание в наркотическом опьянении».

Жертвами злоумышленника стал его отец и 32-летний мужчина, который был, предположительно, другом семьи.

В Telegram-каналах называются имена и фамилии задержанного и погибших.

Жестокое убийство в Одессе: детали преступления

Сегодня в Одессе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве двух человек. Сообщалось, что мужчина отрезал голову своему отцу, и ходил с ней по улице. Злоумышленник также был обмотан человеческими внутренностями. В квартире многоэтажного жилого дома был обнаружен обезглавленный труп, а также еще одно тело со вспоротым животом.

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Автор: Лариса Козовая