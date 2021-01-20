В Одессе задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении двух человек.
Как сообщили журналистам в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, сегодня по спецлинии «102» поступила информация о мужчине, который ходит по улице с человеческой головой в руках.
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Оперативно прибыв по вызову, полицейские увидели злоумышленника, который заходил в подъезд жилого дома.
Правоохранители зашли за ним (в его квартиру), где обнаружили тела двух убитых мужчин.
Сейчас на месте происшествия работает руководство регионального главка Нацполиции и следственно-оперативная группа.
Сведения по факту умышленного убийства внесены в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.
С подозреваемым проводятся первоочередные следственные действия.
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В Департаменте уголовного розыска Нацполиции сообщили, что задержанный в Одессе мужчина, нес отрезанную голову и был обмотан человеческими внутренними органами. По предварительным данным, он убил отца и еще одного человека, данные которого в настоящее время выясняются.
Одному из погибших убийца вспорол брюшную полость, а другому – отчленил голову.
В социальных сетях сообщают, что обнаженного мужчину увидели местные жители, когда он выходил из подъезда с «отрубленной головой».
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