Меру пресечения возможному убийце избрал Дарницкий райсуд столицы, отметили в полиции.

В Киеве Дарницкий районный суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве 26-летнего чемпиона по джиу-джитсу Николая Балабатько.

Суд решил, что подозреваемый должен находиться под стражей и не будет иметь права выйти на свободу после внесения залога, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в столице.

Правоохранители добавили, что в рамках досудебного расследования устанавливаются все обстоятельства и причины совершения убийства.

Читайте такжеСМИ узнали подробности об убитом в Киеве спортсмене (фото)Напомним, Николай Балабатько убит в Дарницком районе Киева ночью 5 ноября на проспекте Петра Григоренко.

Правоохранители узнали, что между прохожими внезапно возник конфликт, и один из них ударил оппонента ножом в грудь. Медики, прибывшие на место преступления, констатировали смерть пострадавшего.

Подозреваемым в убийстве оказался 26-летний местный житель, у него изъяли нож. Подозреваемого задержали.

Позже стало известно, что Николай Балабатько – единственный сын бизнесмена из курортной Кирилловки Запорожской области Олега Балабатько.

По словам мужчины, злоумышленник – пьяный выходец из Луганска, которому не понравилось, что его сын говорил на украинском языке.

Автор: Екатерина Присяжнюк