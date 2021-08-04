Чауса обязали носить электронный браслет.

Высший антикоррупционный суд отправил экс-судью Николая Чауса под круглосуточный домашний арест. Ранее в "Слуге народа" заявили, что показания Чауса могут стать основой уголовных дел против экс-чиновников.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-служба ВАКС.

По словам представителя пресс-службы, Чаус будет должен круглосуточно находиться под домашним арестом и носить электронный браслет. Данная мера пресечения будет действовать в течение 60 суток.

Исчезновение и возвращение Чауса - детали

31 июля в СБУ заявили, что в один из поселковых советов Винницкой области прибыл мужчина, который представился Николаем Чаусом и попросил вызвать именно сотрудников спецслужбы.

Как утверждали в СБУ, Чаус предоставил следователям данные, относительно его похищения и лишения свободы. В связи с этим в отношении Чауса "приняты меры для обеспечения его безопасности".

В то же время ряд СМИ сообщили о том, что Чауса задержали в одном из сел Винницкой области после звонка одного из местных жителей. Правоохранителям Чаус якобы подтвердил свою личность и сообщил, что был похищен неизвестными.

По словам журналиста Юрия Бутусова, впоследствии сотрудники СБУ "отбили Чауса у полиции" и "вывезли в неизвестном направлении".

В свою очередь НАБУ настаивало на передаче им Чауса, обвиняемого в коррупции.

Вечером 3 августа НАБУ задержало Чауса в клинике "Феофания".

Дело против Чауса - справка УНИАН

9 августа 2016 года детективы НАБУ уличили судью Чауса в получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение приговора в интересах подсудимых. Он держал деньги в стеклянной банке.

В сентябре того же года Верховная Рада поддержала представление Генеральной прокуратуры о предоставлении согласия на задержание и арест судьи. Однако Чаус бежал из Украины и скрывался в Молдове.

Позже его задержали по экстрадиционному запросу Украины в Молдове.

6 октября комиссия по проблемам граждан и предоставлению политического убежища при президенте Молдовы отклонила запрос Чауса о предоставлении ему политического убежища.

28 ноября 2017 года Высший совет правосудия принял решение об увольнении Чауса с должности судьи Днепровского райсуда Киева.

5 апреля 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку заявил о похищении Чауса.

Автор: Юрий Годован