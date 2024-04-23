Это предварительное количество, ведь на месте продолжают работать следователи.

Следователи нашли оружие и боеприпасы, которые оставили подозреваемые в расстреле полицейских в Винницкой области, заявил руководитель специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк в эфире "Киев24".

"Они действительно сообщили, что в водоеме они оставили определенное количество боеприпасов. Сейчас провели осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов и уже установлено. Это предварительно, найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45. Это предварительные данные, в настоящее время следователи еще проводят место происшествия и описывают другое имущество", - рассказал Рыхлюк.

По словам руководителя прокуратуры, в суде подозреваемые рассказали, что везли эти боеприпасы в дом в Винницкой области. Какой была цель - Рыхлюк не рассказал. Но подтвердил, что подозреваемые на момент совершения преступления были военными Вооруженных сил Украины.

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"Статус у них действительно есть, на время совершения преступления они были действующими военными Вооруженных сил Украины. Кроме прочих, им также сообщено о подозрении по статье 408 за дезертирство, покидание служебной части. Они самовольно оставили службу на следующий день после совершенного преступления, 21 апреля. Законных оснований не находиться на службе у них не было", - сказал Рыхлюк.

Он также добавил, что во время судебного заседания военные признали свою вину. Он также отметил, что информация о том, что военные причастны к незаконному обороту наркотических веществ, в настоящее время следствием не установлена.

Расстрел правоохранителей в Винницкой области: что известно

20 апреля в Винницкой области двое военных расстреляли правоохранителей. Известно, что военными были отец и сын - Валерий и Виталий Василаке. Они перевозили оружие.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, а его напарник был ранен. 22 апреля погибшего правоохранителя похоронили на Аллее славы кладбища в Бершаде.

Подозреваемых в убийстве впоследствии задержали в Одесской области. 22 апреля обоим подозреваемым избрали меру пресечения - заключение под стражу на 2 месяца без права на внесение залога.

В суде отец заявил, что именно сын украл оружие и расстрелял из него полицейских. Впоследствии в суде это подтвердил и сам Виталий.

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