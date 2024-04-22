Ранее аналогичное решение суд принял в отношении его отца.

Суд определил меру пресечения второму подозреваемому в убийстве и покушении на жизнь правоохранителей в Винницкой области. Его отправят под стражу.

Как сообщает корреспондент УНИАН из зала суда, Виталию Василаке суд избрал безальтернативную меру пресечения в виде содержания под стражей 2 месяца без права внесения залога. Ранее аналогичное решение суд принял в отношении его отца – Валерия Василаке.

Отметим, что 26-летнему военнослужащему инкриминируется убийство и покушение на жизнь полицейских, незаконное обращение с оружием и дезертирство.

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Убийство полицейского в Винницкой области

Ночью 20 апреля в Винницкой области двое военных – отец и сын – расстреляли правоохранителей. Инцидент произошел вблизи села Яланец Бершадской ОТГ.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий. 22 апреля правоохранителя похоронили. Известно, что его напарник получил ранения.

По подозрению в убийстве полицейского и покушении на жизнь правоохранителей арестовали Валерия и Виталия Василаке. Их поймали в Одесской области. Также известно, что они перевозили оружие.

Во время заседания суда отец (Валерий) рассказал, что в правоохранителей стрелял его сын.

"Выстрелил сын, он мне сказал, что подумал, что полицейский застрелил меня", – сказал он.

По его словам, оружие, которое они перевозили, украл его сын. Он также признался, что вместе они планировали бежать в Молдову.

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