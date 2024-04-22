Кроме того, Виталий Василаке подтвердил, что гранаты, найденные в багажнике автомобиля, принадлежали ему.

Один из подозреваемых в расстреле полицейских в Винницкой области – Виталий Василаке – признался, что именно он открыл огонь. В результате этого погиб 20-летний правоохранитель Максим Зарецкий.

Василаке рассказал, что, когда их остановила полиция, вышел один правоохранитель, и он думал, что напарника с ним нет. Госслужащий хотел проверить багажник, поэтому подозреваемый нанес удар, чтобы полицейский потерял сознание, "и мы поехали дальше".

"В этот момент я не ожидал, что появится второй полицейский и начнет применять оружие", – продолжил Василаке-младший.

Второй полицейский открыл огонь – как показалось подозреваемому, в сторону его отца. Тогда Виталий Василаке начал стрелять в полицейского. Отметим, что от полученных ранений 20-летний правоохранитель Максим Зарецкий скончался.

Кроме того, Виталий Василаке также подтвердил, что гранаты, найденные в багажнике их с отцом автомобиля, принадлежали ему.

"Там было два ящика с гранатами Ф-1, в каждом ящике по 10 штук. Хотел закопать дома на черный день", – заявил он.

Расстрел правоохранителей в Винницкой области

20 апреля в Винницкой области двое военных расстреляли правоохранителей. Известно, что военными были отец и сын – Валерий и Виталий Василаке. Они перевозили оружие.

От полученных ранений погиб 20-летний полицейский Максим Зарецкий, а его напарник был ранен. 22 апреля погибшего правоохранителя похоронили на Аллее славы кладбища в Бершаде.

Подозреваемых в убийстве и покушении на жизнь полицейских поймали в Одесской области. 22 апреля им избрали меру пресечения – обоих взяли под стражу на 2 месяца без права внесения залога.

Во время заседания суда Валерий Василаке рассказал, что в правоохранителей стрелял его сын. Он также признался, что именно Виталий украл оружие, которое они перевозили.

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