Фуникулер законсервировали весной из-за боевых действий.

С понедельника, 10 октября 2022 года, в столице возобновляет работу Киевский фуникулер, который закрыли весной из-за боевых действий.

Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко.

"Весной, во время активных боевых действий под Киевом, фуникулер, при участии волонтеров, законсервировали. Ведь подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особой ценностью памятника являются витражи авторства украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты, размещенные в вестибюлях", - написал Кличко.

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По словам мэра Киева, в июне фуникулер прошел плановый ежегодный ремонт. Специалисты "Киевпастранса" провели техническое обслуживание и обследование узлов, агрегатов, двигателей и систем подъемника.

Система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой. Также специалисты обследовали пути и контактную сеть.

"Фуникулер подготовлен к восстановлению эксплуатации, запуск подъемника получил согласование от органов защиты культурного наследия", – добавил Кличко.

Как спасали столичный фуникулер в начале войны

Киевский фуникулер соединяет исторический Верхний город и Подол в Киеве. Из-за боевых действий весной жители столицы всеми силами старались уберечь красочные витражи, которыми украшена станция киевского фуникулера.

Тогда витражи сначала обтянули специальной пленкой, чтобы в случае взрывной волны стекла не рассыпались. С внешней стороны для них построили специальные щиты из досок толщиной около пяти сантиметров.

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